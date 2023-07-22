Türk Ajansı Kıbrıs (TAK), zamansız bir kaybın acısını yaşıyor. TAK’a 33 yıl fiili hizmet vermiş Hayriye Kaya, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Gencecik bir yaşta, 21’inde TAK’a giren ve 33 yıl İletişim Birimi’nde katiplik yapan 54 yaşındaki Kaya, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Mesleğine çok bağlı olan ve 33 yıl canla başla Ajansa hizmet veren Kaya, geçtiğimiz nisan ayında hastalığının getirdiği yorgunluk nedeniyle ayrıca, canı gibi sevdiği, hayatını adadığı iki oğluna ve eşine daha fazla vakit ayırabilmek amacıyla emekliye ayrılmıştı. Hayriye Kaya emekliye ayrıldığında Başkatip olarak görev yapıyordu. Kaya, bugün öğle namazının ardından, doğup, büyüdüğü Hisarköy’de toprağa verilecek.