Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22.40 TL'den alınan Euro, 23,25 TL'den satılıyor. 26,10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 26,97 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 21,00 TL'den alınıp, 21,70 lTL'den satılıyor.
Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22.40 TL'den alınan Euro, 23,25 TL'den satılıyor. 26,10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 26,97 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 21,00 TL'den alınıp, 21,70 lTL'den satılıyor.
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