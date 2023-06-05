Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22.40 TL'den alınan Euro, 23,25 TL'den satılıyor. 26,10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 26,97 TL olarak belirlendi.

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Dolar ise 21,00 TL'den alınıp, 21,70 lTL'den satılıyor.