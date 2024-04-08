Güney Kıbrıs’ta 19 yaşındaki bir genç ile 54 yaşındaki kadının, tasarruflarında uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandığı belirtildi.

Alithia gazetesi, Narkotik polislerinin geçen cumartesi günü 19 yaşındaki gencin aracında az miktarda hintkeneviri tespit ettiğini yazdı.

Polisin, daha sonra mahkeme kararıyla 19 yaşındaki gencin evinde yaptığı aramada ise 2 kilo 623 gram kokain, 2 kilo 733 gram hintkeneviri ve 4 adet tart tespit ettiğini yazan gazete polisin evde ikamet eden 54 yaşındaki kadını da tutukladığını belirtti.

Habere göre Larnaka Kaza Mahkemesi bahse konu iki kişi hakkında sekiz gün tutukluluk emri verdi.

-21 yaşındaki genç uyuşturucudan tutuklandı

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise polisin, Güney Lefkoşa’da ikamet eden 21 yaşındaki gencin evinde yaklaşık 200 gram kokain tespit etmesi sonucu bahse konu genci tutukladığını yazdı.

Habere göre bahse konu gencin ailesine ait evde ise 1 kilo 250 gram hintkeneviri tespit edildi.