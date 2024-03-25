414 gün KKTC'de kaçak yaşadı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Samet Furkan Başoğlu tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ömer Uluçay mahkemede olguları aktardı. Polis, 23 Mart 2024 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şubede soruşturma maksatlı bulunan Samet Furkan Başoğlu'nun ülkede kaçak yaşadığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Şubat 2023 tarihinden itibaren 414 gündür KKTC'de herhangi bir ikamet izinlerinin bulunmadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkındaki gerekli araştırmanın yapıldığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.