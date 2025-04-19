Gazimağusa’da dün seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapan sürücü kazaya neden oldu.

Gazimağusa’da dün 16.00 sıralarında Cengizhan Sokak’ta Charalambos Therapis (E-57) yönetimindeki KXV 722 plakalı salon araçla seyrettiği sırada anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yaptı ve o esnada cadde üzerinde 57 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki KHX 145 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyreden Todor Genov Manolov (E-36) yönetimindeki aracın önünü tıkadı.

Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını ve her iki araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

-Girne’de alkollü halde kazaya sebep olan sürücü tutuklandı

Girne’de dün gece 22.30 sıralarında Polatlı Sokak’ta, Özge Arslan (K-39) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki VS 025 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol kısmında park halinde bulunan Reyhan Arslan (K-27) sorumluluğundaki SG 207 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan VS 025 plakalı araç, park halinde bulunan Sami Dündar (E-27) sorumluluğundaki HN 046 plakalı salon aracın sol yan kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, VS 025 plakalı araç sürücüsü Özge Arslan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Alkollü sürücü kazaya neden oldu, tutuklandı

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında dün gece 02.30 sıralarında, Roman Aleksandrovich Nikitenko (E-26), 145 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yönetimindeki ZUY 721 plakalı salon araçla, kırmızı ışık yandığı için duran Mustafa Korkmaz (E-42) yönetimindeki YM 950 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, ZUY 721 plakalı araç sürücüsü Nikitenko, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Girne’de trafik kazası…1 tutuklu

Girne’de bu sabah 05.00 sıralarında, Semih Sancar Caddesi’nde, Aymane Yachou (E-23) 145 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EY 098 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, sol şeritte seyreden Ayberk Besen (E-52) yönetimindeki SG 784 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, EY 098 plakalı araç sürücüsü Yachou, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.