Dünya genelindeki çalışanlar özerkliğe aç.

Uluslararası para transferi şirketi Remitly'nin cuma günü yayımladığı, 28 ülkeden 5 bin 105 yetişkinin katıldığı ankete göre yetişkinlerin yaklaşık yüzde 74,6'sı kendi işinin patronu olmak istiyor. Ancak yetişkinlerin çoğu serbest meslek sahibi olmak isterken, bunların yalnızca üçte biri gelecek yıl kendi işini kurma yolunda adımlar atmayı planlıyor.

Remitly İşletme Genel Müdürü Ankur Tiwari yaptığı açıklamada, "Birçok kişi girişimciliğin sunabileceği bağımsızlık ve esnekliğe ilgi duyuyor ancak süregelen finansal belirsizlik bu adımı atmayı zorlaştırıyor" dedi.

Ankete göre kendi işini kurmayı tercih edenlerin oranı en yüksek olan ülke Kenya.

İspanya ise yüzde 29,5'le kendi işinin patronu olmayı tercih eden yetişkinlerin oranının en düşük olduğu ülke.

En yüksek oranda kendi işini kurma isteğine sahip ilk 5 ülke arasında Güney Afrika (yüzde 92,7), Fas (yüzde 90,7), Hindistan (yüzde 90) ve Meksika (yüzde 84) yer alıyor.

Birleşik Devletler yüzde 82,1'le serbest meslek sahibi olma konusunda 7. sıradaydı.

İspanya'dan sonra Belçika (yüzde 30,2), Şili (yüzde 31), Macaristan (yüzde 31,2) ve Birleşik Krallık (yüzde 31,3) kendi işini kurmak isteyenlerin en düşük oranına sahip ülkelerdi.



Kendi işini kurmanın ardındaki nedenler, çalışanların patron olmadan sahip olacaklarını düşündükleri özgürlüğe yönelmişti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 72,7'si kendi işini kurma nedenlerinin "daha fazla bağımsızlık ve çalışma şeklim üzerinde daha fazla kontrol" olduğunu belirtti. İkinci en önemli motivasyon "ne zaman ve nerede çalışacağım konusunda daha fazla esneklik" olurken, bunu "daha iyi iş-yaşam dengesi" izledi.

Daha fazla iş güvenliği, emeklilik ve ücretli hastalık izni gibi yan haklar, geleneksel istihdamı tercih edenler (yüzde 61,7) için en önemli motivasyondu. Daha düşük finansal risk, yüzde 61,1'le ikinci en popüler motivasyon olurken, bunu bir işletmeyi yönetme sorumluluğunu istememek (yüzde 56) izledi.

Vergi danışmanlığı şirketi Carry'ye göre 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 16,8 milyon Amerikalı serbest meslek sahibiydi. Bunların 10,2 milyonu tüzel kişiliği olmayan işletmeler işletiyordu.

Pazarlama otomasyon platformu Omnisend'in mayısta yaptığı ankete göre Amerikan işgücünün yaklaşık yüzde 28'i ücretli bir işte çalışırken aynı zamanda kendi işini yürütüyor.

Enflasyonun yükseldiği ve benzin başta olmak üzere günlük harcamaların arttığı bir dönemde, kendi işini kurmaya giden yolda ilk adım olabilecek ek işler, tüketicilerin gelirlerini artırma çabalarında önemli bir rol oynuyor.

Omnisend e-ticaret uzmanı Marty Bauer bir açıklamada, "Ayda 200-500 dolar ek gelir, market alışverişini, faturaları veya borç ödemelerini karşılayabilir" dedi.

Bu da düşük kazançlı ek işlerin bile değerli olduğunu hissettiriyor.