Avustralya’da fide yetiştiren bir serada, aylar boyunca fideleri yiyen hırsızın bir koala olduğu ortaya çıktı. Seranın sahibi, koalayı ‘çok yediği için kıpırdayamayacak’ vaziyette yenmiş fidelerin ortasında yakaladığını açıkladı.

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde koala popülasyonu için fide yetiştiren bir seranın (Eastern Forest Nursery) sahibi Humphrey Herington, aylar boyunca seradaki toplamda 3 bin 800 dolarlık fidelerin gizemli bir şekilde yendiğini ve en sonunda hırsızı bulduklarını açıkladı.

Avustralya’nın New South Wales eyaletinde koala popülasyonu için fide yetiştiren bir seranın (Eastern Forest Nursery) sahibi Humphrey Herington, aylar boyunca seradaki toplamda 3 bin 800 dolarlık fidelerin gizemli bir şekilde yendiğini ve en sonunda hırsızı bulduklarını açıkladı.

Humphrey Herington, 20 yıldır bölgede yaşadığını daha önce hiçbir kolanın yiyecek hırsızlığı yaptığına şahit olmadığını vurgulayarak seranın çevresine yüksek tel örgüler çekmeye başladıklarını ifade etti.