35 mülteci Girne'de mahkeme çıkarıldı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Türkiye’de yakalan 2 insan tacirinin Karşıyaka Fener Mevkisinde sahil kenarına bıraktıkları 2 ile 9 yaş arası 5 çocuk, 4 Kadın ve 15 ile 50 yaş aralığında 26 erkek toplamda 35 mülteci bugün yeniden Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Sedat Bayramoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Bayramoğlu 23Mart 2024 tarihinde Girne Karşıyaka Sahil kenarında onaylanmamış bir limandan KKTC’ye kaçak yollarla girmeye çalışan 2 ile 9 yaş arası 5 çocuk, 4 kadın ve 15 ile 50 yaş aralığında 26 erkek toplamda 35 mültecinin Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis ekipleri tarafından tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mültecileri kaçak yollarla KKTC’ye sokmaya çalışan şahısların Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, kadın ve çocukların Yıldız Öğrenci Yurdunda, 26 erkek mültecinin ise 10 gün süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.