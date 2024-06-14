Kültür Dairesi’nin düzenlediği 32’nci Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları açıklandı.

Buna göre, 6 kategoride düzenlenen yarışmanın; başarı ödülleri, Kenan Hürdeniz, Atila Karaderi, Ulaş Sönmez, Mehmet Hoca, Jason Caner Özege’nin, Mansiyonlar Altuğ Galip, Kutlay Muazzez Halkseven, Besime Tanul, Ulaş Sönmez, Kenan Hürdeniz’in olurken, Kültür Dairesi Özel Ödülü’nü Ulaş Sönmez ve Seçici Kurul Özel Ödülü’nü de Kenan Hürdeniz aldı.

Sergide 10’ar fotoğrafı yer alacak Ulaş Sönmez ve Mehmet Gökyiğit “Yarışmada En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Değerlendirmesini dün tamamlayan seçici kurul 55 katılımcının toplam bin 91 fotoğrafı arasından 39 katılımcının 129 fotoğrafını sergilemeye değer buldu.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, seçici kurul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünde öğretim üyesi ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Ürper, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu ile KKTC’den yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sanat Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük’den oluştu.

Seçici kurula gözlemci üye olarak Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni ve Fotoğraf Sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile yarışmanın Mimari kategorisinde Danışman Üye olarak görev alan Mimar Abdullah Onar’ın kızı Sanatçı Anber Onar eşlik etti.

Değerlendirme toplantısında Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu da hazır bulundu.

-Ödüller

Kurulun değerlenmesinde Serbest (Siyah&Beyaz) kategorisinde Ulaş Sönmez “Mutluluk” isimli fotoğrafıyla Başarı Ödülü’nü “Mansiyon” isimli fotoğrafıyla da Mansiyonu almaya hak kazandı.

Serbest (Renkli) kategorisinde Başarı Ödülü “Lunch” isimli fotoğrafıyla Jason Caner Özege’nin, Mansiyon ise “Dream Tale” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in oldu.

Doğa (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülüne “Asabi” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz layık görülürken, Mansiyonu da “Rocks” isimli fotoğrafıyla Altuğ Galip aldı.

Benim Şehrim: Güzelyurt’um (Renkli-Siyah&Beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Orange Night” isimli fotoğrafıyla Atila Karaderi’nin ve Mansiyon “Kırlardaki Ev” isimli fotoğrafıyla Kutlay Muazzez Halkseven’in olurken, Kavramsal (Serbest) kategorisindeki Başarı Ödülü’ne de “Ortada” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez ve Mansiyon “Gözyaşları Damlaları” isimli fotoğrafıyla da Besime Tanul layık bulundu.

Mimari (Siyah&Beyaz), Abdullah Onar’ın Eserleri kategorisindeki Başarı Ödülü “Mermer Dikeyler” isimli fotoğrafıyla Mehmet Hoca’nın ve Mansiyon “Kesitler” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez’in oldu.

Kültür Dairesi Özel Ödülü, “Silüet” isimli fotoğrafıyla Ulaş Sönmez’e giderken, Seçici Kurul Özel Ödülü “Action” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in oldu.

-Ödül töreni ve sergi

Kültür Dairesi yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışını, 19 Ağustos’ta, Dünya Fotoğrafçılık Günü’nde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.