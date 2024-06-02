Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği işbirliğinde düzenlenen 32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali dün Namık Kemal Meydanı’nda yapıldı.

Belediye'den verilen bilgiye göre festival, Namık Kemal Meydanı'na kortej yürüyüşü ile başladı.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısı ile Mağusa’da geleneksel olarak düzenlenen festival, dört yıl aradan sonra bu yıl yeniden organize edildi.

Namık Kemal Meydanı’ndaki etkinlikler, Şampiyon Melekler ve hayatını kaybeden çocuklar anısına bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı.

Etkinlikler kapsamında Mağusa Kültür Derneği Kadın Ritim Grubu Gösterisi, çeşitli okullardan dans ve halk dansları gösterileri, atölyeler, oyunlar ile çeşitli standlar da yer aldı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay etkinlikte yaptığı konuşmada, etkinliğe koyan herkese teşekkür etti, birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Uluçay, ülkenin ikinci büyük şehri olan Gazimağusa’nın “tarih, kültür, turizm ve öğrenci şehri” olarak anıldığını, geçen yıldan bu yana ise “Melekler Şehri” olarak da anıldığını belirterek, "kent halkın tüm dönemlerde birlik ve beraberliğini her zaman sürdürmeyi başarabildiğini” söyledi.

Uluçay, bu yıl 32’incisi düzenlenen Çocuk ve Gençlik Festivali'nin gelişerek sürdüğünü ifade ederek, belediyenin birçok konuda olduğu gibi öncülük yapmaya devam edeceğini söyledi.