Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet operasyonunda tutuklanan İsmet Şahin, Ahmet Esen, Ezgi Kaya, Derya Tabak ve Havva Tokal dün mahkemeye çıkarıldı.

Mali Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlılar Ahmet Esen, Ezgi Kaya, Derya Tabak ve Havva Tokal’ın İsmet Şahin’in yöneticisi olduğu Girne’de bir apartman dairesinde faaliyet gösteren 32 adet bahis sitesi için çalıştıklarını söyledi. Polis, önceki gün yapılan operasyonda zanlıların söz konusu adreste bilgisayarların başında işlem yaparken tespit edildiklerini açıkladı. Polis, iş yerinde yapılan aramada 2 adet bilgisayar, USB, GSM hatları, 16 adet cep telefonu bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların internet üzerinden kumar oynatan sitelere hizmet verdikleri gerekçesiyle tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu, ayrıca ele geçirilen emarelerin inceleneceğini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Enver Mürsel zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.