Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,50 TL'den alınan euro 22.25 TL'den satılıyor. 24.90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 26.65 TL olarak belirlendi.

Yerli ürünler temiz, ithal çeri domates ve elmada limit üstü kalıntı Yerli ürünler temiz, ithal çeri domates ve elmada limit üstü kalıntı

Dolar ise 20.10 TL'den alınıp, 20.75 TL'den satılıyor