Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,50 TL'den alınan euro 22.25 TL'den satılıyor. 24.90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 26.65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20.10 TL'den alınıp, 20.75 TL'den satılıyor
Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,50 TL'den alınan euro 22.25 TL'den satılıyor. 24.90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 26.65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20.10 TL'den alınıp, 20.75 TL'den satılıyor
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