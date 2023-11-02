Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (EURHODIP) Konferansı, “Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik” temasıyla dün akşam Salamis Bay Conti Resort Otel’de düzenlenen açılış töreniyle başladı.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, The Cyprus Dance Education Centre ekibinin dans gösterisi sunduğu tören, bayrak seremonisi ile devam etti. Ardından konuşmalar yapıldı.

-Öztüren

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztüren açılışta yaptığı konuşmada, konferansta, 16 farklı ülkeden 100’ün üzerinde katılımcının yer aldığını ifade ederek, EURHODIP’in turizm endüstrisini ileriye taşımak için bir anahtar olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Öztüren, DAÜ Turizm Fakültesi hakkında da bilgiler vererek, konferansın verimli geçmesini temenni etti.

-Reves

EURHODIP Başkanı Paulo Reves de, konferansın, “Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik” temasıyla yapılacağını belirterek, katılımcıların çalışmaları ile bu alana ışık tutacağını kaydetti.

-Kılıç

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, bu tarz konferansların, ülkenin tanıtılması ve uluslararası alanda ses getirmesi açısından büyük önem arz ettiğini ifade etti.

DAÜ’nün buna öncülük ederek, bu heyecanı hissettirmesinin özgüven ve motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Kılıç, bunun DAÜ’nün sadece ulusal değil uluslararası gücünü de gösterdiğini vurguladı.

DAÜ’nün KKTC’nin en köklü üniversitesi olduğunu ifade eden Kılıç, “DAÜ, KKTC eğitim sektörünün amiral gemisidir” dedi.

-Avcı

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ise, DAÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı tebrik ederek, görevinde başarılı olacağına inanç belirtti.

EURHODIP’in dünyanın farklı noktalarından, farklı kültürlere sahip insanları bir araya getirdiğini ifade eden Prof. Avcı, katılımcılara seslenerek, “Ülkelerinize geri döndüğünüz zaman KKTC’nin yaşamak ve eğitim almak için uygun bir ülke olduğundan bahsedeceğinizi biliyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Avcı, “DAÜ, DAÜ’dür. Herkes bilmelidir ki, DAÜ bölgenin en iyi üniversitelerinden biridir. Kimsenin ne dediği veya düşündüğü önemli değildir, gerçek budur” dedi.

Açılış programı kapsamında Mağusa Kadın Merkezi Derneği - Makamer Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD) Otello Çok Sesli Korosu koro performansları, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik performansı da yer aldı.

Pazar gününe kadar devam edecek olan 30. EURHODIP Konferansı boyunca Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama İşletmeciliği ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört farklı kategoride öğrenci yarışmaları ve diğer etkinlikler yer alacak.

Turizm endüstrisinden seçkin konuşmacılar ve konukların katıldığı etkinlikte, araştırmacılar, turizm eğitimcileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile endüstri profesyonelleri konferans süresince bildiriler sunacak, toplantılar yapacak ve paneller düzenleyecek.