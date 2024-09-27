Polisin açıklamasına göre, operasyon kapsamında ayrıca, 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışlarında elde edildiğine inanılan 910 ABD Doları, 150 Euro, 70 STG ve 16.700 TL nakit para tespit edildi, 9 kişi tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar çerçevesinde ilk olarak dün saat 15.00 sıralarında, Gazimağusa'da T.T.I. (E-30), M.E. (E-29) ve T.N.E’nin (E-29) kalmakta oldukları evde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.

Hamitköy’de saat 18.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi Amirliği ekipleri tarafından M.A.O.M’nin (E-22) kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı. Yapılan aramalarda, yaklaşık 23 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 910 USD, 150 Euro, 70 STG ve 16.700 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Karaoğlanoğlu’nda saat 19.30’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda O.F.F’nin (E-24) tasarrufunda, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen P.U.D’nin (E-23) kalmakta olduğu evde yapılan aramada ise yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi.

- Evinde yaklaşık 2 Kilo 880 gram, bahçede ekili bir kök hintkeneviri bulundu

Meriç’te saat 22.30’da ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda M.K’nin (E-54) evinde yapılana aramada yaklaşık 2 Kilo 880 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bahçe içerisinde ekili bir kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulundu.

Son olarak Dörtyol’da saat 22.45’te Gazimağusa Polis Müdürlüğü ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, L.H’nin (E-40) kullanımında bulunan ve M.K.(E-54) ve A.K’nin (E-33) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda, araçta yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Gazimağusa’da, M.K. ve A.K’nin kalmakta oldukları evde yapılan aramada ise yaklaşık 15 gram ağılığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, L.H’nin evinde yapılan aramada ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Meselelerle ilgili 9 zanlı tutuklanırken, soruşturmaların sürdüğü belirtildi.