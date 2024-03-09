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Lefkoşa’da meydana gelen "İrtikap, Görevin Yerine Getirilmesi Karşılığında PARA (Ödül) Kabul Edilmesi, Kamu Hizmetinde Görevli Kişinin İltimas Karşılığında PARA (Ödül) Alması ve Suç Gelirini Aklama" suçlarında zanlılar Turgay Avcı ve Mehmet Hasgüler tutuklandı. Zanlı Turgay Avcı sağlık sorunu olduğu gerekçesi ile mahkemeye getirilmezken ve zanlı Mehmet Hasgüler mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkeme öncesi Doktor Hakan Debeş, zanlı Turgay Avcı’nın tansiyonun yüksek seyir ettiğini ayrıca kalp problemi olduğu ve anjiyo yapılması gerektiğini belirterek yapılan ilk kontrollerde gözetim altında kalması gerektiğinden mahkemeye getirilmesinin uygun görülmediğini mahkemeye beyan ederek hazırladığı raporu mahkemeye sundu.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ortuç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı. Özbaylı, 2021 - 2024 tarihleri arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde meydana gelen usulsüzlükler ile ilgili olarak 5 Şubat 2024 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, 2023 Mart ayı içerisinde zanlılar YÖDAK Başkanı Turgay Avcı ve o dönem YÖDAK Başkan yardımcısı olan Mehmet Hasgüler’in görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından açılacak olan Tıp Fakültesi bölümü için öğrencilerin tercih yapabilmesi için 2023 Haziran ayına kadar yani zamanında YÖDAK Genel Kurulu tarafından görüşülemeyeceği endişesi ile konu Tıp fakültesinin YÖDAK Genel Kurulu tarafından hızlı bir şekilde gündeme alınıp görüşülüp onaylanması amacı ile üniversite tarafından Lefkoşa da ilk tespitlere göre zanlı Avcı’ya 2 defada toplam 10.000 Amerikan Doları ve zanlı HAsgüler’e de bir defada 4000 Amerikan doları para verildiği yönünde tespit yapıldığını söyledi.

Polis memuru Özbaylı, yürütülen soruşturma neticesinde okul muhasebesinde mahsup fişi, Ödeme fişi ve Okulun Genel sekreteri tarafından muhasebeye gönderilmiş mailler olduğunu, konu evraklarda yapılan incelemede 3 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay AVCI Tıp Fakültesi 5000 Amerikan doları, 7 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Tıp Fakültesi Turgay AVCI 5000 Amerikan doları ve 7 Mart 2023 tarihinde düzenlenen evrakta YÖDAK Tıp Fakültesi ‘HASGÜ’ 4000 Amerikan doları yazdığı tespit edilip konu evrakların emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ortunç Özbaylı mesele ile ilgili olarak üniversiteden Tıp Fakültesinin açılması için yapılan başvuru yazısı, Tıp fakültesi dosyasının, yine YÖDAK tan Gündem ve Kararlar Dosyalarının incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti. Polis 8 Mart 2024 tarihinde zanlıların tespit edilip aleyhlerinde temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını aynı gün zanlıların huzurunda bulunan cep telefonlarının emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis yürütülen soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde 13 Mart 2023 tarihinde YÖDAK Genel Kurulunun 2023/17 sayılı toplantı gündeminde konu üniversiteye Tip Fakültesi açılmasının görüşülerek oy birliği ile onaylandığına ve 14 Mart 2023 tarihli YÖDAK yazısı ile de üniversiteye bildirildiğinin tespit edildiğini mahkeme aktardı. Polis zanlılar aleyhine tahkikatın yeni başladığını alınması gereken birçok ifade ve bulunması gereken emareler olduğunu ayrıca zanlıların başka para ve/veya ödül alıp almadıklarının da araştırılacağını belirtti. Özbaylı, yürütülecek soruşturma ve alınacak ifadeler neticesinde suçun nevinin değişme olasılığı olduğundan zanlıların serbest kalması halinde tanıklara ve emarelere müdahale etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Avcı’nın avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, zanlı Hasgüler’in avukatı süreye itiraz etti. İtiraz üzerine avukatın yaptığı itirazlara karşı iddia koyan Savcı Hasan Boşnak konunun ciddiyetine vurgu yaparak tutukluluk verilmesi için gereken kriterlerin mevcut olduğu üzerinde durup tutukluluğun elzem olduğunu savundu.

Huzurunda verilen şahadeti ve yapılan itiraz ve savunmayı değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar sürecin aydınlanması ve soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi, sanıklar lehine ve aleyhine yapılması gereken araştırmaların yapıla bilmesi için 3 gün süre ile tutuklu kalmalarına emir verdi.