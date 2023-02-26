Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlı İfeanyi Valentine Uzor mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Polis, zanlı İfeanyi Valentine Uzor’un “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri ve Sentetik Cannabinoid) Tasarruf” suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 24.02.2023 tarihinde saat 21:40 raddelerinde, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu’nda, Yonca Kavşağı üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından yonca kavşağına çıkan yol şeridi içerisinde şüpheli bir halde durduğu tespit edilen FZ 792 plakalı salon araç ve sürücüsü kontrol edildiğinde, konu araç sürücüsü zanlı İfeanyi Valentine Uzor’un (E-35) üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, yaklaşık 50 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, zanlının suç üstü halli gereği tutuklandığını ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 220 TL ile 20 sterlin nakit paranın emare alındığını belirtti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kanunsuz bir şeye rastlanmadığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.