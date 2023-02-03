(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak

tutuklanan zanlı Tolga Sayıl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları

aktardı. Polis, zanlı Tolga Sayıl’ın ikametgahında yapılan aramada, giymekte

olduğu pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan

uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirttti. Polis, ikametgahın

mutfağında buzdolabının içinde 100 miligram ağırlığında kokain olduğuna

inanılan uyuşturucu madde, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram

ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını

anlattı. Polis, meselede bağlantılı bir kişinin arandığını belirterek, soruşturma

amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilem şahadeti değrlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3

gün tutuklu kalmasına emir verdi.