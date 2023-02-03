(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak
tutuklanan zanlı Tolga Sayıl mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları
aktardı. Polis, zanlı Tolga Sayıl’ın ikametgahında yapılan aramada, giymekte
olduğu pantolonun cebinde 4.5 gram ağırlığında kokain olduğuna inanılan
uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirttti. Polis, ikametgahın
mutfağında buzdolabının içinde 100 miligram ağırlığında kokain olduğuna
inanılan uyuşturucu madde, masadaki tabağın içinde ise 100 miligram
ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını
anlattı. Polis, meselede bağlantılı bir kişinin arandığını belirterek, soruşturma
amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilem şahadeti değrlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3
gün tutuklu kalmasına emir verdi.
3 gün tutuklu kalacak!
(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen kokain meselesi ile ilgili olarak
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