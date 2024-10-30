3. Çocuk Hakları Festivali 9 Kasım Cumartesi Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda yapılacak.

SOS Çocukköyü Derneği ile Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğinde saat 14.00’te çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek etkinliklere katılım ücretsiz olacak.

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Kızılbaş Parkı’nda saat 17.00’ye kadar sürecek aktivitelerde Cranberries Dance and Gym Center, CUCO Toys&Crafts, Cyprus Basketball Academy, Gara Sandık, Kıbrıs DJ Akademi, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Nev Çocuk Fitness & Jimnastik, Okul Öncesi Eğitim Derneği, ekipleri etkinliğe gönüllü katılacak.

Etkinlik boyunca, survivor parkuru, çeşitli oyun ve sanat atölyeleri ile stantlar yer alacak.

Kaynak: rss