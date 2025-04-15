Güney Kıbrıs’ta ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının her geçen gün arttığı, 3 ayda 288 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, bu yılın ilk üç ayında ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı, 2024’ün tamamında bulunan miktarın (723 kilo) üçte biri kadar. Yakalanan uyuşturucu miktarının her geçen gün arttığı, bunun da kullanıcı sayısındaki yükselişe işaret ettiği kaydedildi.

Habere göre, Rum Uyuşturucuyla Mücadele Birimi, uyuşturucu ticaretine karışma yaşının gittikçe düştüğüne, artık 22-23 yaşında gençlerin ticari amaçla, yüklü miktarda uyuşturucu bulundurmaktan yakalandığına dikkat çekiyor.

Rum Polisi Narkotik Şubesi verileri, bu yıl 7 Nisan’a kadar kovuşturduğu 284 uyuşturucu vakasına karışan 278 kişinden 170’inin Rum olduğunu gösteriyor. Bulunan hintkeneviri türü madde miktarı 228 kilo, kokain türü uyuşturucu miktarı 2,5 kilo, 10 hintkeneviri bitkisi, 170 gram kenevir reçinesi, 67 gram mantardan elde edilen halüsinojen psilosibin maddesi, 313 gram metamfetamin, 11 kart LSD, 270 tramadol tablet ve küçük miktarlarda diğer tür uyuşturucu madde ile 700 gram hintkeneviri içeren tıbbi ilaç olarak sıralandı.