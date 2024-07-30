İkisi araçta, biri arazide çıkan üç yangın, maddi hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün 14.00 sıralarında, Göçeri’de çıkan yangında 15 dönümlük arazideki anızlarla 220 rulo balya ve 5 dönümlük dere yatağındaki kuru otlarla 50 alıç ve 10 akasya ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Çekicinin taşıdığı araç alev aldı

Öte yandan dün saat 16.20 sıralarında, Girne - Lefkoşa ana yolunun Boğazköy mevkiinde bir çekicinin taşıdığı salon araç alev aldı. Motor bölümündeki elektrik aksamlarında çıkan ve maddi hasara neden olan yangına ilk müdahaleyi çekicinin sürücüsü yangın söndürme cihazıyla yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de gerekli kontrolleri yaptı.

-Park halindeki araçta yangın çıktı

Bu sabaha yakın İskele’de, Long Beach bölgesinde bir apartmana ait park yerindeki salon araç alev aldı.

Muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın bagajında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçta maddi hasar oluşurken bagajdaki dizüstü bilgisayar, I-Pad ve pasaport da küle döndü.