(Kamalı Haber)- Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından evinde yapılan aramada uyuşturucu bulunan Nijeryalı Chukwudi Kenneth Nwachukwu yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ozan Özder mahkemeye olguları aktardı. Polis, 09.04.2025 tarihinde 12:55 - 13:25 saatleri arasında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada; 29 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi cihazı bulunarak, emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini, uyuşturucu maddeyi 8 Nisan’da aranan bir şahıstan 30 gram olarak aldığını, maddi kazanç sağlamak için satışını yapacağını ve bir gramını sattığını söylediğini aktardı.

Polis memuru, konu maddelerin analize gönderildiğini, parmak incelemesi yapılacağını belirtti. Zanlıya uyuşturucu temin eden ve zanlıdan uyuşturucu alan şahısların arandığını, beklenen analiz ve parmak izi inceleme sonuçları olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ülkedeki yasal statüsünün de araştırılacağını belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı Ramadan Sanıvar, müvekkilinin uyuşturucu sattığına dair ellerinde olgu olup olmadığını sordu. Polis, evde paketlemede ve tartmada kullanılan gereçler bulduklarını, ayrıca zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Savunma, zanlının ifadesinin gönüllü olmadığını, uyuşturucu satışı yapmadığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.