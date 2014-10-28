DP-UG 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Lekoşa, 28 Ekim 14 (.): Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP-UG), Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin izinde, Atatürk’ün ilkeleri ışığında özgürlük ve bağımsızlık için mücadele vererek, ikinci bağımsız Türk Devletini kurmanın onurunu bir kez daha yaşadığını, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve kararlılığı içinde olduğunu kaydetti.

DP-UG, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kurtuluş Savaşı’nın Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 91. yıldönümünde coşkuyla kutlandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Milli Mücadele ile tarihte eşine çok az rastlanır bir başarı gerçekleştirildiğine dikkat çekilen mesajda, “yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, Türk Milletine kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yüce Türk Milleti’nin, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacağı, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacağı vurgulanan mesajda şu ifadelere yer verdili:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Atatürk’ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten, en kalbi sevgilerimizle kutluyoruz.”

(TUĞ/HÖ)