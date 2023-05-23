26 yıllık mağduriyeti gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz
Gözyaşların hep mutluluk gözyaşı olsun sevgili kübra.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler 26 yıldır ülkemizde eğitim almış ancak yurttaş olamamış buna rağmen yılmamış ülkesine faydalı olmak için çalışmış anestezi teknikeriliğini bitiripmiş diş hekimliği üçüncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam eden Kübra Kale’yi vatandaş yaptıklarını duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından duyurdu. 2010 - 2012 yılları arasında öğrencisi olan Kübra Kale’nin çalışkan saygılı ve ülkesine bağlı birisi olduğunu da belirten İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yurttaş olamamış yılmamış ülkesine faydalı olmak için çalışmış anestezi teknikeriliğini bitirmiş diş hekimliği üçüncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ettiğine dikkat çekti.
Gözyaşların hep mutluluk gözyaşı olsun sevgili Kübra.
İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kübra gibi değerli evlatlarımızın mağduriyetini ortadan kaldırmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyerek 26 yıllık mağduriyetten sonra hak ettiği KKTC yurttaşlığına alınan Kübra Kale ile birlikte çok duygulu anlar yaşadığını belirtti. Bu duygulu anlarda içişleri Bakanı Ziya Öztürkler Kübra Kale’ye hitaben “ gözyaşların hep mutluluk gözyaşı olsun sevgili Kübra” diyerek duygularını ifade etti.