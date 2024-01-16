ANİ VE GAYRI TABİİ ÖLÜM
1. 15.01.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Stanley Ogechukwu OTIWU (E-26), kalmakta olduğu ikametgahın içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.
İsrail'in Aşırı Sağcı Bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'dan İşçi Getirilmesine Şiddetle Karşı Olduğunu Açıkladı
2. 15.01.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne’de sakin Hasan ŞAHİN (E-44) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.