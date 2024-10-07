Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, dünkü etkinlik kapsamında Elif Tuğun ile Çocuklarla Sanat çalışması, Satranç Şöleni ve Geleneksel Çocuk Oyunları, Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması yapılırken Girne Belediyesi Küçükler Grubu Halk Dansları gösterisi sundu.

Girne Belediyesi Müdür Muavini ve Gıda Mühendisi Naile Soyel’in sunumuyla “Zeytin ve Zeytinyağının Sağlımıza Faydaları” konuşuldu. “Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması”, “Bilardo Yarışması ve “13. Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması”nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği Dans Gösterisi, Girne Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu ile Genç Sanatseverler Derneği halk dansları gösterisinin ardından Lütfiye Özipek konser verdi.

Girne Arkın Group Fest24 kapsamında düzenlenen 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali dün akşam tamamlanırken, Girne Arkın Group Fest24 ise 11 Ekim’deki Duman konseriyle son bulacak.