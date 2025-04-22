Türk milletinin egemenliğini simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 17 Nisan’da düzenlenen açılış kortejiyle başladı.

Törenler çerçevesinde 6 ilçedeki okullardan seçilen 17 öğrenci, bugün devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek. “Çocuk hakları" gündemiyle temsili Meclis Genel Kurulu, yeni Cumhuriyet Meclisi’nde toplanacak.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yarın saat 08.00’de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda (BRT) günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Gün nedeniyle yarın saat 09.00’da Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde devlet töreni düzenlenerek, anıta çelenk bırakılacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın gün boyunca okullarda ve ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

-Beyarmudu’nda şölen

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çocuk Şenliği”, tüm bölge okullarının katılımıyla 25 Nisan Cuma günü saat 09.00’da Güvercinlik Köy Futbol Sahası’nda gerçekleştirilecek.