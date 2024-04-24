Devlet Piyangosu’nun 23 Nisan çekilişinde 2 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan "27284" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, dün akşam yapılan 23 Nisan özel çekilişinde 2 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye "27284" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

-15 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 500 bin milyon TL

Devlet Piyangosu'nun 15 Mayıs'ta yapılacak çekilişinde ise büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak. Biletler, bugünden itibaren 150 TL’ye satışa sunuldu.