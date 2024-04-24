Devlet Piyangosu’nun 23 Nisan çekilişinde 2 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan "27284" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi’nin açıklamasına göre, dün akşam yapılan 23 Nisan özel çekilişinde 2 milyon 500 bin TL'lik büyük ikramiye "27284" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satıldı.

Maliye Bakanı Berova’dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’ Kutlama Mesajı Maliye Bakanı Berova’dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’ Kutlama Mesajı

-15 Mayıs çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon 500 bin milyon TL

Devlet Piyangosu'nun 15 Mayıs'ta yapılacak çekilişinde ise büyük ikramiye 1 milyon 500 bin TL olacak. Biletler, bugünden itibaren 150 TL’ye satışa sunuldu. 