23. Kutlu Adalı Basın Ödülleri kapsamında, ödül almaya hak kazanan basın emekçileri açıklandı.

Sekiz kategoride verilen ödüller kapsamında, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) foto muhabirlerinden Timuçin Yıldırım da, Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülü aldı.

Verilen bilgiye göre, Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ile Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında toplanan seçici kurul, birçok kategoride başarı gösteren basın emekçilerini ödüllendirdi.

Basın-Sen tarafından yapılan açıklamada, ödül töreninin yeri ve tarihinin ileriki günlerde açıklanacağı belirtildi.

23.üncü Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenlerin tam listesi ise şöyle;

-Kutlu Adalı Onur Ödülü

Gözde Bedeloğlu

-Basın-Sen Özel Ödülü

Christos Christofides

-Mesleğe emek verenler

İsmet Özgüren, Selda İçer, Cenk Mutluyakalı, Mehmet Levent, Levent Kutay

-Basın Emekçisi Ödülleri

Ebru Akgür Pehlivan (BRT), Orhan İsmailoğlu (HaberTürk), Kenan Doğu (Kıbrıs Gerçek),Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs), Ahmet İkidereli (Havadis), Meltem Hasipoğlu (Mesarya Ajans)

-Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri

Ahmet Karagözlü (Bağımsız Kıbrıs), Serap Şengül (Yenidüzen), Timuçin Yıldırım (TAK), Yağmur Çal (Kıbrıs Genç TV), Nurgül Ece (Kıbrıs Postası), Bahadır Ayna (Haber Kıbrıs)

-Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü

“Tartüf 24” ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

-Spor Basınına Hizmet Ödülü

Yücel Hatay

-Spor Basın Ödülü

Necati Külahlılar (Halkın Sesi).