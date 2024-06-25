Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 22 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne Bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından alınan bilgide Mehmet Yıldız'ın tasarrufunda kanunsuz patlayıcı madde olduğu öğrenildiği ve aynı gün saat 19.15 raddelerinde zanlının Gönyeli’de faaliyet gösteren bir Cafe’nin park yerinde tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının üzerinde ve tasarrufunda park halinde bulunan KC 510 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada, bahse konu araç içerisinde kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu toplam 222 adet Feza Torpil marka patlangaç ve 8 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis memuru, konu patlangaçlar ve kutuların emare alındığını ve aynı gün görevli bir polis ekibi tarafından zanlının Girne'de bulanan ikametgahında mahkemeden temin edilen arama emri gereği huzurunda gerçekleştirilen aramada, yatak odasında komedin üzerinde 60 adet Feza Torpil marka patlangaç ve 2 adet üzerinde Feza Torpil yazılı karton kutu bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkeme aktardı. Polis, zanlının suçunu kabul edip, patlangaçları Mayıs ayında Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu kutlamak için Türkiye’den ithal ettiğini itiraf ettiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak,30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.