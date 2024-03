21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş mesaj yayımladı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, bugünün toplumsal farkındalığa katkıda bulunmasını diledi.

Berova mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Down Sendromu bir hastalık değil, genetik farklılıktır ve dünya genelinde milyonlarca insan bu genetik farklılığı yaşıyor.

Bugünün temel amacı farkındalık yaratmak, toplumu daha bilinçli hale getirmek, bu farklılığa sahip olan bireylerin ve ailelerinin toplum içinde var olan haklarını savunmak, hepimiz gibi eşit hak ve koşullarda yaşama hakkı olduğunun bilincinde olmak, önyargıları ortadan kaldırarak, sosyal yaşamlarını sürdürmelerine yönelik imkânların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmaktır.

Toplum olarak bu konuda göstereceğimiz destek ve sergileyeceğimiz tutum, Down Sendromlu bireylerimizin ve ailelerinin hayatlarını daha yaşanabilir hale getirecektir.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde, dünyada bu farkındalığın daha da yaygınlaşmasını diliyor, tüm Down Sendromlu bireylerimize ve kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutmayalım ki; Gerçek dostlar, kromozom saymaz.”

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Down Sendromlu bireylerin yaşamlarını ve toplumdaki varlıklarını kutlayarak, topluma tam ve eşit katılımlarını desteklediklerini söyledi.

Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya genelinde Down Sendromlu bireylerin haklarına ve yaşamlarına dikkat çekmek için bir araya geldiğimiz özel bir günü kutluyoruz. Down Sendromu, farklılıklarımızın gücünü ve zenginliğini yansıtan bir özelliktir ve toplumumuzun her kesiminde kabul görmeyi hak eder.

Down Sendromlu bireyler, yaşamlarının her aşamasında sevgiyle, anlayışla ve destekle yanlarında olmayı hak ederler. Onların hayatlarımıza kattıkları sevgi, neşe ve özgünlük, toplumumuzu daha zengin ve kucaklayıcı bir yer haline getirir.

Bu özel günde, Down Sendromlu bireylerin güçlü yanlarını kutluyor, onların toplumda tam ve eşit katılımını destekliyoruz. Her birimizin, onların haklarına saygı göstermek ve yaşamlarını daha iyi bir hale getirmek için çaba göstermek gibi bir sorumluluğu vardır. Down Sendromlu bireylerin yaşamlarını kutlarken, onların toplumda varlıklarını kutlamak ve onlara olan sevgi ve desteğimizi ifade etmek için bir fırsat olduğunu unutmayalım.”