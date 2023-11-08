Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, bugün Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlandı.

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi’nde 78 milyar 712 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir ve 6 milyar 780 milyon TL bütçe açığı öngörülüyor.

Saat 10.15'te başlayan komite toplantısına Maliye Bakanı Özdemir Berova, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve komite üyeleri ile bürokratlar katıldı.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açılış konuşmasıyla başlayan komite, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşmasıyla devam edecek. Ardından, Tasarı’nın bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla Tasarı madde madde görüşülecek.

Toplam 12 gün sürecek bütçe görüşmelerinde yarın Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi, 10 Kasım Cuma ise Başbakanlık ve Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri görüşülecek.

14 Kasım Salı günü Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri, 16 Kasım Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların; 17 Kasım Cuma Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ayrıca Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün bütçeleri ile devam edecek.

20 Kasım Pazartesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’nun bütçeleri ele alınacakken; 21 Kasım Salı günü Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Mahkemeler ve Yüksek Yönetim Denetçisinin (Ombudsman) bütçeleri görüşülecek.

24 Kasım Cuma günü Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın; 28 Kasım Salı Sayıştay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların ve Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) bütçeleri görüşülecek.

29 Kasım Çarşamba günü ise Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

Bütçe görüşmeleri; 30 Kasım Perşembe günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesinin görüşülmesi, tasarının madde madde görülmesinin tamamlanması ve bütününün oylanmasıyla sona erecek.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin bütçe toplantıları saat 10.00’da başlayacak.

Bu yıl Meclis’e 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi olarak sunulan bütçede, 78 milyar 712 milyon TL gider, 71 milyar 932 milyon TL gelir ve 6 milyar 780 milyon TL bütçe açığı öngörülüyor.

DAÜ ve TÜK ise 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Bütçesi içerisinde rakamsal olarak yer almıyor.