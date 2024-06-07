2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, YKS lisans, ön lisans, özel yetenek, yüksek lisans ve doktora kontenjanları belirlendi.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Müdürü Behçet Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Milli Eğitim Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve İstatistik Kurumu tarafından yapılan çalışma sonucunda ve öğrencilerin talepleri alınarak “T.C. Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK)” iletilen KKTC kontenjan taleplerinin, YÖK Genel Kurulunda incelendiği ve KKTC liselerinden mezun öğrencileri için (çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde 300, ön lisans düzeyinde 70, özel yetenek düzeyinde 60, yüksek lisans düzeyinde 77 ve doktora düzeyinde 57 kontenjan ayrılmasına uygun görüldüğü kaydedildi.

-Bu yıl toplam 564 kontenjan ayrıldı…

Ön lisans, lisans, özel yetenek, yüksek lisans ve doktora düzeyleri için geçen yıl toplam 400 kontenjan ayrıldığını belirten Çelebi, bu toplamın bu yıl için 564 olduğunu kaydetti.

“YÖK Başkanlığı ülkemiz öğrencileri için geçen yıla göre %41 oranında artışlı kontenjan ayırmıştır. Kontenjanlarda yaşanan artış oranı 2023-2024 eğitim-öğretim yılında %9.58 iken, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında %41’e çıkmıştır. Bu durum, öğrencilerimizin tercih edebilecekleri program çeşitliliği açısından oldukça önemlidir. Kontenjanlarda yaşanan bu artış; yükseköğretime yeni başlayacak öğrencilerimiz ile bilim insanı olma yolunda ilerlemek isteyen gençlerimiz adına bizleri mutlu etmiştir.” ifadelerini kullanan Çelebi, KKTC için ayrılan lisans ve ön lisans kontenjan alanları ve bu kontenjan alanlarının yer aldığı üniversitelerin, YKS 2024 “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda” yer alacağını kaydetti.

Üniversitelerin bünyesinde yaşanabilecek bazı değişikliklerden dolayı YÖK’ün, kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidilebileceğine dikkat çeken Çelebi, özel yetenek, yüksek lisans, doktora düzeyinde kontenjanlara başvuracak adayların Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden uygunluk belgesi alması gerektiğine vurgu yaptı.

Çelebi sözlerini şöyle tamamladı:

“Uygunluk belgesi alacak adaylar; KKTC Kimlik Fotokopisi, KKTC Lise Diploması Fotokopisi ve İkametgah Belgeleri ile MEB Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne başvurabilirler. Lisans ve ön lisans düzeyinde başvuru yapacak adayların ise Bakanlığımızdan uygunluk belgesi almasına gerek yoktur. Lisans ve ön lisans düzeyine başvuru yapacak adaylar YKS 2024 “Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndan” yararlanarak tercihlerini yapabileceklerdir.

KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için belirlenen kontenjan alanları, sayılar ve üniversiteler ekteki tablolarda yer almaktadır.

Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar dileriz.”