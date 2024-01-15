“58 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı”

“Üç orman yangınında 612 dönüm ormanlık alan yandı”

Lefkoşa, 15 Ocak 24 (TAK): İtfaiye Müdürlüğü, 2023 yılında 544 yangın meydana geldiğini, yangınların 89 milyon 483 bin 200 TL maddi zarara yol açtığını belirtti.

Yangınların 148’i Lefkoşa, 115’i Girne, 101’i Gazimağusa, 37’si Güzelyurt, 31’i Geçitkale, 29’u Çağlayan, 27’si İskele, 27’si Gemikonağı, 15’i Yeşilköy, 8’i Vadili, 6’sı Dipkarpaz bölgesinde meydana geldi.

Yangınların çıkış sebepleri arasında yer alan; kundaklama, kasti hasar, temizlik maksatlı yakma ve izinsiz ateş yaktığı tespit edilen 58 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-“Arazi yangınlarının sayısı 161”

2023 yılında 161 arazi yangını meydana gelirken, bunlardan 86’sı kuru ot ve çöp yangını, 31’i bahçe yangını, 17’si anız yangını, 14’ü balya yangını ve 13’ü ekin yangını oldu.

Yangınlar sonucunda 2 bin 39 balya, 290 dönüm ekin ile 160 dönüm anız yandı.

Yangınların 65’i sönmemiş sigara izmariti, 30’u elektrik tellerinden atılan kıvılcımlar, 21’i temizlik maksatlı yakılan ateş sonucu, 24’ü kişiler tarafından kasten yakılması, 12’si kaynak ve spiral makinesiyle çalışırken atılan kıvılcımlardan, üçü elektrik kaynaklı nedenlerden, üçü güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması, biri kimyasal reaksiyon, biri çakmak kullanarak, biri ise tarımsal araçtan çıkan kıvılcımlardan meydana geldi.

Açıklamada, 2023 yılı içerisinde 134 bina yangını meydana geldiği, bunlardan 82’sinin ev ve apartman dairesi, 45’i işyeri, 5’i fabrika biri otel ve birinin de atölyede çıktığı belirtildi.

Bu yangınlardan 59’u elektrik kaynaklı, 19’u sönmemiş sigara izmaritinden, 17’si faal ocak üzerinde unutulan yağın ısınması, 14’ü şömine ve soba kaynaklı, sekizi çocukların kibrit veya çakmakla oynaması, yedisi gaz kaçağı, altısı kişiler tarafından kundaklanma, üçü kimyasal reaksiyon ve biri ise güneş ışığının cam parçalarından geçerek yoğunlaşması sonucu çıktı.

“129 araç yangını meydana geldi”

2023 yılında 129 araç yangını meydana geldiği belirtilen açıklamada, araçların 81’inin seyir halinde 48’inin ise park halindeyken yandığı kaydedildi.

Bu yangınların 80’i aracın elektrik sistemlerinde oluşan kısa devreden, 27’si araçtaki yakıt sızıntısından, altısı kundaklama, altısı aracın kaza yapması, dördü içilen sigaranın araç içerisine düşürülmesi ikisi sönmemiş kömürden, biri araç içerisinde bulunan taşınabilir şarj aletinin ısıdan patlaması, ikisi aracın egzozundan çıkan kıvılcımlar, biri aracın elektrik tellerine teması sonucu meydana geldi.

2023 yılında 54 elektrik yangını meydana geldiği, bu yangınların 35’i oluşan kısa devreler, 14’ü aşırı yüklenme sonucu, ikisi elektrik telleri, biri aşırı ısınma sonucu, biri elektrik trafosu, biri yıldırım düşmesiyle çıktı.

Çöplük alanı yangınlarına bakıldığında 2023 yılında 9 çöplük alan yangını meydana geldiği görülürken, bu yangınların yedisi bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, ikisi biriken metan gazının sıkışmasından meydana geldi.

2023 yılında 17 çöp bidonu yangını meydana gelirken, bu yangınların 14’ü sönmemiş sigara izmaritinden, ikisi çakmak ile biri ise kişiler tarafından kasten yakılmasından dolayı çıktı.

-“Üç orman yangınında 612 dönüm ormanlık alan yandı”

2023 yılında üç orman yangını meydana gelirken, yangınlar sonucu 612 dönüm ormanlık alan yandı.

Bu yangınların ikisi elektrik tellerinden düşen kıvılcımlardan, biri ise orta gerilim şebekesinin aşırı akım çekiminden dolayı meydana geldi.

Geçtiğimiz yıl dört LPG yangını meydana gelirken, yangınların tümü de gaz kaçağından çıktı.

2023 yılında baca, deniz aracı, barınak gibi diğer sebeplerden 33 yangın meydana geldi.

Bu yangınların 11’i sigara izmaritinin söndürülmeden atılması, altısı kundaklama, altısı baca içerisinde biriken tortular, üçü kişi veya kişiler tarafından yakılma, ikisi havai elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, ikisi elektriksel, biri sönmemiş kömürlerin yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, biri kimyasal reaksiyon sonucu, biri ise ısıya maruz kalan borunun alevlenmesinden meydana geldi.

-“ Bin 533 kontrol yapıldı”

2023 yılında bin 241 hususi hizmet görevi yapıldı, bunların; 391’i can kurtarma, 239’u yangına karşı tedbir alma, 227’si hayatını kaybeden kişilerin adli soruşturma amaçlı hastane morguna sevk edilmesi, 146’sı yangın eğitimi verilmesi, 116’sı özel görev, 47’si yol güvenliği sağlanması, 43’ü trafik kazasında araç içerisinde sıkışan şahısların kurtarılması ve 32’si doğal afetlere müdahale etmek oldu.

Yangınları önleme ile ilgili yazışma, görüş ve eğitim hizmeti olarak 589 işyeri (otel-restoran-okul-dükkan-benzin istasyonları-konutlar), 382 binanın inşaat projesi, 350 arsa parselasyonu, 134 yangın önlemi ve 78 akaryakıt tankeri olmak üzere İtfaiye Müdürlüğü tarafından bin 533 kontrol yapıldı.