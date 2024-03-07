Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılından beri kaçak yaşam süren Mutashubırwa Mwesıga Baregu tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Begüm Çil mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının Ercan Havalimanı Muhaceret Şubesinde Tanzanya’dan gelen annesinin durumunu sorduğu esnada yapılan muhaceret kontrolünde 1 Ocak 2018 tarihinde 90 gün vize ile KKTC'ye giriş yaptığını ve yasal süresi bittikten sonra 2 bin 105 gün ülkede ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkede kaçak yaşadığı sürede ne yaptığının araştırılacağını belirterek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.