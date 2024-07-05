20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50’nci yıl dönümü nedeniyle icra edilecek tören provası nedeniyle Pazar günü Lefkoşa’da Honda Trafik Işıkları Kavşağı, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan yol güzergâhı trafik akışına kapatılacak.

Belirtilen güzergah, saat 07.00’den tören provasının biteceği saate kadar trafik akışına kapalı olacak.

Polis Genel Müdürlüğü duyurusunda, trafik akışına engel olmamak için sürücülerin belirtilen yollar üzerine araçlarını park etmemeleri, tören provası süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Lefkoşa şehir içinden gelip Organize Sanayi Bölgesi'ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşımın Altınbaş Petrol trafik ışıkları kavşağından kontrollü olarak sağlanacağı kaydedilen duyuruda, kullanılabilecek diğer güzergahlar ise şu şekilde açıklandı:

“Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi’ne gitmek isteyen sürücüler için ulaşım Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Yakın Doğu Bulvarı'ndan sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht. İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda trafik ışıklarından sola dönerek Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nden sağlanacak.

Gazimağusa istikametinden gelip Güzelyurt istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinden Gönyeli Çemberi güzergahı veya Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen trafik ışıkları kavşağından Metehan-Alayköy çevre yolundan sağlanacak.

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli çemberi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından sağlanacak.

Girne istikametinden gelip Lefkoşa istikametine gitmek isteyen sürücüler için ulaşım; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içinden devam edip, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı üzerinden veya Girne-Lefkoşa ana yolunu kullanan sürücüler için ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından sağlanacak.”