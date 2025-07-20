Büyükelçi Korukoğlu, daha sonra ise Ulus Atatürk anıtında düzenlenen törene katıldı

KKTC’nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Aslanlı Yoldan yürüyerek Ata’nın huzuruna çıkan Korukoğlu, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve ardından da Misak-ı Milli Kulesine geçerek Anıt Özel defterini imzaladı.

Büyükelçi Korukoğlu deftere şunları yazdı:

“ 20 Temmuz tarihi, Kıbrıs Türk Halkının huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesinin temellerinin atıldığı tarihtir. Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesini en değerli mirasınız olan ilke ve inkılaplarınız ışığında kurduğu Devletiyle taçlandırmış ve adadaki Türk varlığının baki olduğunu tüm dünyaya kararlılıkla göstermeye devam etmektedir. Kıbrıs Türk Halkı’nın yarım asırdan uzun süredir huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesinin esas nedeni, Anavatanının Kıbrıs Türkü’nü her şart ve koşulda yalnız bırakmayışıdır. Bu gerçeğin bilinciyle Kıbrıs Türk Halkı 1974 öncesi yaşanan acıların bir daha tekrarlanmaması için devletine egemenliğine vatanına ve geleceğine sahip çıkmaya azimle devam edecektir.”

-Ulus Atatürk anıtındaki tören

Büyükelçi Korukoğlu, daha sonra Ulus Atatürk anıtında düzenlenen törene katıldı.

Büyükelçi Korukoğlu burada yaptığı konuşmada, 20 Temmuz’un Kıbrıs adasına barışın gelişinin ve Kıbrıs Türk halkının can güvenliğine kavuşarak kendi toprağında kendi devlet çatısı altında huzur ve güven içinde yaşamını sürdürmesinin temellerinin atıldığı tarih olduğuna dikkat çekti

Korukoğlu, “Bu tarih sadece ortak geçmişimizin değil müşterek geleceğimizin de sembolü bir tarihtir.” dedi.

Uluslararası toplumu artık adadaki gerçekleri kabul ederek, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye çağıran Korukoğlu, “Artık adadaki gerçeklerle uyumlu, yani Kıbrıs’ta mevcut olan iki komşu devletin iyi komşuluk ilişkilerini gözeten bir modelin sürdürülebilir tek seçenek olduğu ve sadece adadaki halkların ortak menfaatlerine değil, aynı zamanda bölgedeki huzur ve istikrara da katkı sağlayacağı çok açıktır.” şeklinde konuştu.