Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen 20. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 11 Haziran Salı akşamı Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sahneleyeceği "Gonzago’nun Öldürülmesi" oyunuyla sona eriyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde saat 20.30’da başlayacak oyunun biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesi ve biletinial.com’dan alınabilir.

“Çıkın Işığa Buluşabilenler, Sevindirebilenler, Değişebilenler” sloganıyla başlayan festival kapsamında Belediye Tiyatrosu sanatçısı Hatice Tezcan’ın yazıp yönettiği “Uçan Bisiklet” çocuk oyunu da seyirciyle buluştu. Açelya Bükülmez ve Ekin Karaböcek’in rol aldığı oyunda, iki arkadaşın sıradan bir günde elektriklerin kesilmesiyle aynı düşte buluşması anlatıldı.