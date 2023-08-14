Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen KKTC’de ikamet izinsiz kalma, dükkan açma ve müstahdem tarafından hırsızlık suçlarıyla ilgili tutuklanan Ali Yağmur yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Lefkoşa Adli Şubede görevli polis Soner Şaban olguları aktardı. Polis, Göçmenköy’de faaliyet gösteren Adıgüzel Lastik Servisinde çalışan zanlının 24 Nisan 2023 tarihinde saat 05.30 sıralarında, dükkânın kapalı ancak kilitsiz vaziyette bulunan arka kapısından içeri girdikten sonra kasa içerisinde muhafaza edilen 18 bin 320 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının ayrıca dükkâna ait Honda Dio marka motosikleti de alarak, oradan ayrıldığını açıkladı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlının aranan şahıs ilan edildiğini kaydeden polis,

11 Ağustos tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis memuru Şaban, zanlının 12 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 9 ifade aldıklarını söyledi. Polis, ayrıca zanlının çaldığı parayı ihtiyaçları için harcadığını söylediğini, motosikleti ise teslim ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının 30 Mart 2023 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz olduğunu da belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise hata yaptığını, pişman olduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.