Polisten verilen bilgiye göre 2 ani ölümde otopsi raporu açıklandı

11.02.2023 tarihinde, Gazimağusa'da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak

yaşamını yitiren Zehra KARABAYRAM (K-68)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebini “akciğer

hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam

etmektedir.

11.02.2023 tarihinde, Lapta’da evine girmek için balkondan balkona geçmeye çalıştığı

esnada düşerek yaşamını yitiren Sergey KAZANTSEV (E-54)’in yapılan otopsisinde ölüm

sebebinin düşmeye bağlı olarak gelişen"beyin kanaması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları,

servikal toroval, lumbar omur kırıkları, pelvis kemiği kırıkları, iç organ yaralanması ve iç

kanama" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.