Polisten verilen bilgiye göre 2 ani ölümde otopsi raporu açıklandı
11.02.2023 tarihinde, Gazimağusa'da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak
yaşamını yitiren Zehra KARABAYRAM (K-68)’ın yapılan otopsisinde ölüm sebebini “akciğer
hastalığı, kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam
etmektedir.
11.02.2023 tarihinde, Lapta’da evine girmek için balkondan balkona geçmeye çalıştığı
esnada düşerek yaşamını yitiren Sergey KAZANTSEV (E-54)’in yapılan otopsisinde ölüm
sebebinin düşmeye bağlı olarak gelişen"beyin kanaması, çoklu kaburga kemikleri kırıkları,
servikal toroval, lumbar omur kırıkları, pelvis kemiği kırıkları, iç organ yaralanması ve iç
kanama" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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