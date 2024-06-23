Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC’de İzinsiz İkamet Etmek suçundan tutuklanan Kongo uyruklu Angel Bin Lubusu Pombo bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Kadir Çetin mahkemede olguları aktardı.

Polis, 21.06.2024 tarihinde saat 13.25 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Muhaceret Şubesi’ne giriş -çıkış belgesi almak amacıyla gelen Lefkoşa’da Sakin Angel Bin Lubusu Pombo’nun

yapılan muhaceret kontrolünde 11.12.2023 tarihinden itibaren toplam 193 gündür herhangi bir Muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC’de İkamet ettiği tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Şubesinden ifade temin edileceğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.