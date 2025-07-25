Haspolat'ta 19 yaşındaki sürücü, kullandığı araçla geri giderken 4 yaşındaki kardeşi Yusuf Mutlu'ya çarpıp ölmesine neden oldu

Polisin açıklamasına göre, Ü.M.(K-19), saat 20.00 sıralarında Çimen Sokak üzerinde bulunan ikametgahın garaj yolunda kullandığı araçla geri çıktığı sırada, aracının arka kısmında bulunan Yusuf Mutlu'ya (E-4) çarptı. Olayda ağır yaralanan Yusuf Mutlu ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma devam ediyor.