Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “cinsel saldırı ve cinsel taciz” suçlarından tutuklanan Şahadin Adem bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 17 Kasım 2023 tarihinde saat 18.00 sıralarında şoförlüğünü yaptığı üniversite servisinde diğer öğrenciler indikten sonra şoför koltuğunun yanındaki koltukta oturan 18 yaşındaki genç kızın bacağını okşayarak, cinsel saldırıda bulunduğunu, “Çok güzel bir kızsın, senden çok hoşlandım” diyerek, cinsel taciz suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, zanlının 18 Kasım 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde gereken ifadelerin alındığını ve gerekli kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının Bulgar asıllı olduğunu ancak KKTC vatandaşlığı aldığını ifade ederek, sabıkası olmadığını da belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı mahkememin sorusu üzerine 5 yıllık çalışma izni süresini doldurduktan sonra 2021 yılında vatandaş olduğunu ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve iki kefilin 350 ‘er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.