Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,40 TL'den alınan euro 22,32 TL'den satılıyor. 24,75 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,60 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 19,75 TL'den alınıp, 20,50 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,40 TL'den alınan euro 22,32 TL'den satılıyor. 24,75 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 25,60 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 19,75 TL'den alınıp, 20,50 TL'den satılıyor.
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