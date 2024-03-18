18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Boğaz Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Şehitliğe çelenk sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Üsteğmen Muhammet Reha Keleş, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Keleş, Çanakkale Zaferinin destansı bir zafer olduğunu belirterek, bu zaferin, milletin kahramanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Azmin ve cesaretin göstergesi bu zaferin, Türk milletinin, vatanın bağımsızlığı söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini gösterdiğini belirten Keleş, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri andı.

-Şehitlik Özel Defterini imzalandı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kılınç, Şehitlik Özel Defterini imzaladı.

Törende, Anıtkabir’e konmak üzere Boğaz Şehitliği’nden alınan toprak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’na teslim edildi.

Boğaz Şehitliği’ndeki tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması, şehitliğin gezilmesi ve kabirlere çiçek bırakılmasıyla sonra erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, aziz şehitleri andı, Türk milletinin kahramanlığı sayesinde kazanılan Çanakkale Zaferinin, şanlı Türk tarihinde yerini aldığını söyledi.

Tatar, o dönem Kıbrıs’ta da direnişin devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkının da Çanakkale mücadelesine destek verdiğini, Anadolu’nun her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, bugün de Kıbrıs’ta mücadelenin sürdüğünü, Kıbrıs Türk halkının güçlü bir devletle bağımsız bir şekilde yoluna devam ettiğini ifade eden Tatar, bağımsızlık yolunda yaşamını yitiren tüm şehitleri andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü kabul edilmediği sürece müzakere masasına oturmalarının mümkün olmadığını ifade ederek, “Anlaşma olacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlaşmanın parçası olmak zorundadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlik defterine de şunları yazdı:

“Canlarını vatanları uğruna feda etmiş siz değerli şehitlerimiz. Büyük ve emsali görülmemiş bir mücadele ile işgalci, emperyalist güçlerin ordularına karşı, Türk ulusunun destan yazdığı Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde sizin huzurunuzdayız.

Türk ulusunun, özgürlük ve bağımsızlığından hiçbir hâl ve koşulda vazgeçmeyeceğinin, esaret altında yaşayamayacağının, kahramanlığının en büyük abidesi ve göstergelerinden biri olan, canınızı feda ederek kazandığınız Çanakkale Zaferi, bu toprakları vatan yapabilmemizin de temelini oluşturmuştur.

Bu topraklarda kendi devletimizin çatısı altında ve bayraklarımızın gölgesinde özgür ve egemen olarak yaşıyorsak bunu, siz aziz şehitlerimize borçluyuz.

En büyük ve en kutsal görevimiz, bize bıraktığınız değerleri ve emanetleri korumak, devletimizi sonsuza dek yaşatmak size olan en büyük borcumuzdur.

Aziz şehitlerimiz, rahat uyuyun. Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Vatan size minnettardır. Ruhunuz şad olsun.”