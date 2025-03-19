Erenköy-Karpaz Belediyesi ile Avtepe Muhtarlığı tarafından organize edilen 18. Avtepe Medoş Lalesi Festivali, 5 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.

Erenköy-Karpaz Belediyesi yaptığı açıklamada, 23 Mart Pazar günü yapılması planlanan Festival’in, yaşanan ölümlü trafik kazasından dolayı 5 Nisan Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, Erenköy –Karpaz Belediyesi ve Avtepe Muhtarlığı, kazada vefat eden gencin ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerken, yaralanan gençlere de de acil şifalar diledi.