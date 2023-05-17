Serbest piyasada, 10.04 itibarıyla 21.40 liradan alınan Euro, 22.35 liradan satılıyor. 24.60 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 25.53 lira olarak belirlendi.

CTP Kadın Örgütü: “’Birlikte Özgürüz’ Demek İçin Buluşuyoruz” CTP Kadın Örgütü: “’Birlikte Özgürüz’ Demek İçin Buluşuyoruz”

Dolar ise 19.75 liradan alınıp, 20.50 liradan satılıyor.