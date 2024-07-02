16. Geleneksel Baraka Yaz Kampı 22-25 Ağustos tarihleri arasında Yeşilırmak'ta (Limnidi) çadır kampı şeklinde yapılıyor.

 

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, katılımcıların kendi araçları ve çadırları ile gideceği kampta, kültür-sanat ve bilim üzerine söyleşiler, eğlenceli ve eğitici atölyeler, gençlik ve çocuk etkinlikleri, müzik dinletileri gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.

 

Töre: “Anavatan ile birlikte yola devam ediyoruz” Töre: “Anavatan ile birlikte yola devam ediyoruz”

18 yaşından küçük kişiler kampa aileleri veya ailelerinin izni ile bir Baraka üyesinin sorumluluğunda katılabilecek.

 

Kampa başvuru için 5 Temmuz ve 12 Temmuz Cuma günü 18.00-19.00 saatleri arasında Baraka Kültür Merkezi’ne giderek kayıt formu doldurulması ve ödeme yapması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: rss