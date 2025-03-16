(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan Fredrick Odion mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Hasan Çelik mahkemeye olguları aktardı. Polis, 14.03.2025 tarihinde saat 01:00 raddelerinde Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareket eden zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29.11.2020 tarihinden itibaren toplam 1566 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, sivil muhaceret şubesiyle zanlı aleyhinde ihraç yazısının başlatılabilmesi için gerekli yazışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.