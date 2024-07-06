Cuntacı Yunan subayların bazı Rumlarla birlikte 15 Temmuz 1974’te III. Makarios’a karsı gerçekleştirdiği darbe ve 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümü dolayısıyla Rum tarafında düzenlenecek “kınama ve anı” etkinlikleri açıklanmaya başladı.

Haravgi AKEL’in 15 Temmuz 2024 Pazartesi günü Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Mağusa Kapısı’nda “anı ve onur” konseri düzenleyeceğini, girişin ücretli olacağı konserde AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun konuşma yapacağını yazdı.

Aynı gazete “Aşşa” (Paşaköy) Omonia Spor Eğitim Derneği”nin 16 Temmuz 2024 Salı günü saat 19.30’da Yeri Belediyesi’nde darbeyi ve Barış Harekatı’nı “kınama” etkinliği düzenleyeceğini, bu kapsamda “1974 kahramanları” olarak andığı Rumların ailelerine onur plaketi verileceğini yazdı.

Yine Haravgi “Kondea (Türkmenköy) Muhtarlığının” Türkmenköy’deki Ayios Haralambus Kilisesi

Kilise Komitesi ve “Kondea Göçmen Örgütü”, “İngiltere Kondealılar Derneği”, “AEK (futbol kulübü) Kondea” ve diğer örgütlerin işbirliğinde Barış Harekatı sırasında ölen ve kaybolan köylüleri için dini tören düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre bu çerçevede 14 Temmuz Pazar günü Larnaka’nın “Meneu” (Menevi) köyündeki Ayiu Pandeleimona Kilisesi’nde ana ayin yapılacak, ayini sözde “Mesarya Piskoposu” Yeorgios yönetecek.