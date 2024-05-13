Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnsiyatifi, 15 Mayıs Uluslararası Vicdani Ret Günü için Lefkeliler Hanı’nda etkinlik düzenleyecek.

İnsiyatif yaptığı açıklamada, “Onur haftası ile de kesişen bugünde, hak mücadelelerinin kesişimselliğini göz önünde bulundurarak, LGBTQ+ hakları ve savaş karşıtlığı temalarıyla çeşitli etkinlikler yapılacak” dedi.

Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte sanatçılar eşliğinde poster ve pankart yapımı, Cosmo Mo Rose özel performansı, açık mikrofon, müzisyenler eşliğinde açık sahne olacağı belirtilen açıklamada, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, 12 Mart 2024 tarihinde Vicdani Retçi Murat Kanatlı lehinde verdiği tarihi kararının ertesinde, Mustafa Hürben (17 Mayıs) ve Halil Karapaşaoğlu’nun (30 Mayıs) askeri mahkemede yargılanmaları Mayıs ayında devam edecek.” denilerek dayanışma belirtildi.